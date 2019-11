Mons: des soins vétérinaires gratuits pour les animaux de compagnies des personnes sans abri

Cela fait un an et demi que Xavier, nous l'appellerons ainsi, n'est plus seul dans la rue. Il a recueilli un chien et ça a changé sa vie. "Sans elle, je serais déjà au paradis ou en enfer, c'est comme les gens veulent voir, mais sans elle, je serais pas là".

La présence de cet animal de compagnie l'aide à tenir et à garder espoir même si ça représente un budget conséquent pour ses faibles revenus: "Des fois, financièrement, c'est très dur. Un chien, ça demande beaucoup de frais. Les croquettes. Le vétérinaire..." Ce matin, Xavier a rendez-vous au centre d'accueil pour sans-abris de Mons, l'Escale pour une consultation vétérinaire gratuite.

Sur rendez-vous ou lors de maraudes

Depuis septembre, l'Union wallonne pour la protection animale a déjà inspecté une trentaine de chiens et cinq chats appartenant à des personnes sans domicile fixe. "Il y a deux cas de figure", explique Sarah Bodart, coordinatrice de cette association. "Soit on donne rendez-vous à ces personnes dans des abris de jour. Ou alors on va à leur rencontre dans la rue lors de maraudes qu'on réalise en compagnie d'éducateurs et d'infirmiers."