L'hôpital innove, en ouvrant ses portes aux animaux de compagnie. Trois projets sont mis sur pied, afin de préserver la relation entre le patient et son chien, mais toujours dans des locaux adaptés et avec un encadrement spécifique.

Boy et Lauriane Carlier - © Charlotte Legrand Vivre mieux une hospitalisation, un séjour en maison de repos, cela peut passer par des rencontres avec un animal de compagnie. On appelle cela de la médiation animale. L'hôpital Ambroise Paré s'est associé avec une asbl, MABEA, pour permettre des échanges de ce type. Et c'est BOY, un berger australien de 4 ans, qui s'en charge. "Boy est avant tout mon chien 'de maison', explique Lauriane Carlier, présidente de Mabea. Mais très vite je me suis rendue compte qu'il avait des prédispositions pour faire de la médiation animale. J'ai moi-même suivi une formation à l'Université de Liège, puis je me suis rendue en France avec Boy, pour des tests complémentaires, des mises en situation. En France, la médiation animale est reconnue officiellement. Boy a passé les tests haut la patte!"

Mons: Des chiens admis à l'hôpital Ambroise Paré - © C Legrand Il effectue désormais des "visites" en maisons de repos, dans des institutions pour personnes handicapées. Dans les hôpitaux, ce sont surtout les patients gériatriques ou les enfants que le berger australien rencontre. "Ici à Ambroise Paré, un atelier intergénérationnel a été mis sur pied", explique Lauriane. Cela se déroule hors des murs de l'hôpital. Les rencontres réunissent des patients très âgés et des petits enfants, en séjour parfois prolongé à l'unité pédiatrique. Boy a de plus en plus de succès. "Oh que oui! Où qu'il aille, il est toujours très bien accueilli, caressé, pris en photos..."

Certaines personnes malvoyantes ne vont pas à l'hôpital - © C Legrand Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, se rendre à l'hôpital est souvent un parcours du combattant. Sans parler de cette sempiternelle question: "Que vais-je faire du chien?" La plupart des hôpitaux interdisent l'accès aux animaux, pour des raisons d'hygiène. "Les personnes malvoyantes doivent soit se débrouiller pour se rendre toute seule à l'hôpital, sans leur animal, ou faire appel, et de nouveau dépendre de leur entourage! D'autres ne vont tout simplement pas se soigner", témoigne Anne Wilmet, éducatrice de chiens guides.

Anne Wilmet et son chien - © C Legrand A l'hôpital Ambroise Paré, un petit coin a été aménagé pour accueillir les chiens-guides. Il s'agit d'un espace situé derrière le comptoir de l'accueil. Un crochet permet d'attacher le chien. "De cette manière, il n'est pas livré à lui-même, il est surveillé par le personnel de l'accueil et du dispatching. La personne malvoyante est escortée jusqu'au lieu où elle doit se rendre par un steward de l'hôpital", poursuit Bénédicte Vos.

Un petit coin aménagé près de l'accueil - © C Legrand C'est un pas important dans la bonne direction, note Anne Wilmet. "Clairement! Il y a une possibilité de laisser son chien, sans ressentir de l'inquiétude. Le chien guide, c'est TOUT pour la personne handicapée. Quand nous avions réfléchi au problème des hospitalisations, à l'origine on nous proposait d'attacher le chien à un crochet, situé à l'extérieur des urgences, prévu pour les chiens de SDF. Y attacher là un chien d'assistance, qui vaut 25 000 euros, c'était juste inconcevable..."

Un chien-guide attend son maître - © C Legrand L'idéal, pour les Amis des Aveugles, serait d'aller plus loin encore dans l'accueil des chiens-guides, et permettre qu'ils circulent dans l'hôpital. "Qu'ils puissent accompagner la personne jusqu'au lieu d'examen, ou la salle de consultation". Mais cela pose beaucoup de questions, sur le plan de l'hygiène et même de la cohabitation entre le chien et les autres patients, expliquent les infirmières hygiénistes. "On y va step by step, on aimerait aller encore beaucoup plus loin, mais il faut prévoir un encadrement pour tout ça".

Bénédicte Vos - © C Legrand Troisième et dernier projet: une chambre adaptée aux visites d'un animal de compagnie. Ce service sera offert aux patients hospitalisés pour une longue durée, dans des services d'oncologie, de gériatrie par exemple. "La chambre n'est pas encore terminée, nous aurons fini fin d'année", précise Bénédicte Vos.

Mons: Des chiens admis à l'hôpital Ambroise Paré - © Tous droits réservés Plusieurs conditions doivent être réunies. "Il faut que le patient demande à rencontrer l'animal, que le médecin marque son accord, et que quelqu'un de la famille amène l'animal à l'hôpital". La chambre n'est pas encore prête. "On va terminer l'aménagement d'une chambre, équipée de tout le matériel nécessaire pour le confort du patient: oxygène, air comprimé, prises électriques...Bref, tout pour que les soins puissent se poursuivre. Le patient arrivera par l'intérieur de l'hôpital mais l'animal arrivera par l'extérieur".

Ambroise Paré revendique l'appellation d'hôpital "Animaux bienvenus", mais les seuls animaux qui peuvent pour l'instant réellement franchir le seuil de l'hôpital sont les chiens-guides. "Tout le monde ne peut pas débarquer avec son petit chien, en effet", conclut Bénédicte Vos. L'hôpital ne devient pas un nouveau lieu de promenade pour Médor et son maître!