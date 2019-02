Mons : des ateliers pour maîtriser la dentelle et la moderniser

Il y a de l'ambiance, ce samedi matin, dans les locaux du Dynamusée. En plus des groupes d'enfants, s'ajoutent les dentellières de Chantal Thomas. Elle a lancé, dans les années 90, l'atelier "Le fuseau du Doudou". Ici, on commence par apprendre les bases. "Oh ce n'est pas si difficile", nous rassure Chantal. "C’est quand même un métier qu’on apprenait aux petites filles à l’âge de 5 ans, quand la dentelle était un apport financier pour les familles! On apprend une chose à la fois, cela se fait assez naturellement quand on est assidu et qu’on travaille un peu chez soi".

Le col de Sainte-Waudru, réalisé par les dentellières - © Claudia Barbieri

"Il faut que les gens réalisent que la dentelle existe toujours, que c'est un métier ancien, c'est sûr, mais bien vivant! Et en perpétuelle évolution", poursuit Marie-Line. "Les couleurs évoluent, les formes aussi, on essaie de perpétuer un savoir-faire, mais de le mettre au goût du jour". A l'atelier, les dentellières se voient deux samedis par mois. "Mais on travaille aussi chez soi", ajoute une participante. Cela fait 13 ans qu'elle s'est mise à la dentelle. "Quand j'ai arrêté de travailler, je me suis lancée". Pour Irini, c'est la troisième séance seulement. Et ne lui dites pas que c'est "facile", pour l'instant elle a encore des difficultés à s'y retrouver, parmi tous ces fils et ces fuseaux. Marie-Pascale assure l'écolage des débutants, avec beaucoup de patience. "ça fait bientôt 30 ans que j'ai débuté la dentelle". Un art, une passion, avec des vertus proches de la méditation. "On oublie tout, c'est certain! Ici, en plus on est entre copines, la semaine est finie, on fait autre chose. De retour à la maison, on peut s'y remettre. Mais à condition qu'on nous laisse tranquille! Si on nous dérange, c'est fini. C'est d'ailleurs pour cela qu'en démonstration, nous choisissons des travaux très simples. Sinon...on défait plus que l'on ne fait!"