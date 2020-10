Mons: déménagement du centre de testing au Stade Tondreau dès ce lundi 19 octobre

À partir de ce lundi 19 octobre, le centre de testing de Mons, qui se trouve actuellement au sein du poste de médecine générale sur l’esplanade du CHU Ambroise Paré, déménage dans de nouveaux locaux situés au Stade Tondreau à l'avenue du Tir.

Une demande croissante de tests

"Le nombre de personnes devant se faire tester au Covid-19 augmente quotidiennement " explique le Dr Loïc Flamant, médecin responsable du centre de testing montois, "Actuellement, nous réalisons environ 450 tests par jour. Les locaux du poste de médecine générale ne peuvent plus absorber cette demande croissante dans des conditions d’accueil optimales. C’est pourquoi, il a été décidé de déménager dans un nouvel espace plus adapté". Cette décision a été prise en collaboration avec la Ville de Mons, les services de Police et le CHU Ambroise Paré.

"Vu la situation sanitaire, il est essentiel de garantir aux citoyens de Mons-Borinage un endroit adapté, accessible et sécurisé pour réaliser leur test de dépistage au Covid-19" a de son côté déclaré Nicolas Martin (PS), le Bourgmestre. Le Stade Tondreau a donc été mis à la disposition de l’association de médecins généralistes de Mons et environs (AMGM) et les frais de fonctionnement du Stade sont pris en charge par la Ville.

Augmentation de la capacité d'accueil

La réorganisation du centre permettra d’accueillir 700 personnes en garantissant de meilleurs flux et un meilleur respect des mesures de précaution et d’hygiène en vigueur dans le contexte actuel. "Cette nouvelle organisation a pu être mise sur pied en seulement trois jours" a pour sa part indiqué Stéphane Olivier, le Directeur général du CHU Ambroise Paré. Ce déménagement va donc aussi libérer l’esplanade de l’hôpital universitaire. La circulation aux heures de testing étant devenue particulièrement complexe ces derniers jours suite à l’afflux massif de citoyens.

En pratique

Dès ce lundi 19 octobre, le centre de testing sera donc accessible du lundi au vendredi, de 13h00 à 17h00, sans rendez-vous au stade Tondreau. Il est obligatoire d’être muni d’une prescription médicale pour réaliser le test. Les flux d’entrée et de sortie sont aménagés pour éviter les croisements et ainsi le risque de propagation du virus.