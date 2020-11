Mons: de nouvelles parcelles de dispersion des cendres dans les cimetières

Jusqu’ici les parcelles de dispersion des cendres étaient des pelouses, des zones qui, avec la démarche zéro-phyto et la végétalisation des allées, deviennent de plus en plus difficilement identifiables. Ces carrés nécessitent un travail d’entretien particulier, raison pour laquelle à la ville de Mons l’Echevin en charge des espaces verts Stéphane Bernard (PS), a souhaité qu’ils soient remplacés par des parcelles minéralisées plus identifiables.

Le service des Bâtiments de la ville et les fossoyeurs ont travaillé à l’installation d’un système permettant la dispersion des cendres dans des paillettes de schiste qui sont posées sur un caillebotis. Les cendres percolent à travers les galets et le caillebotis pour finalement atteindre la terre et poursuivre ainsi le même processus qu’avec une pelouse classique.

D'abord à Jemappes

Le cimetière de Jemappes est le premier à avoir bénéficié de cette nouvelle installation plus imposante située au-dessus de l'ancienne, plus petite, tout en conservant la pelouse d'origine.

L’ensemble des 20 cimetières du Grand Mons seront progressivement dotés de ces parcelles minéralisées suivant les mêmes conditions.