Cinq personnes ont été blessées à Nimy ce jeudi matin dans une collision entre un camion et un mobil-home. Le chauffeur du camion n'a été que légèrement touché. Les quatre personnes qui voyageaient dans le mobil-home ont été plus gravement atteintes et hospitalisées.

Selon la police montoise, le pronostic vital de deux personnes serait encore engagé. Toujours selon la Police, c'est une manœuvre du camion, qui a fait une sortie de route, qui serait à l'origine de l'accident.