Mons: changement de nom pour le MIC qui lance un programme IT pour les entreprises wallonnes

Le MIC, pour "Microsoft Innovation Center", a été rebaptisé "Meet, Innovate, Create". Le centre de technologie montois a lancé, mardi, un nouveau programme IT d'aide à la numérisation des entreprises wallonnes.

Le MIC à Mons a changé de look, de logo et de nom. Le "Microsoft Innovation Center" lancé en 2009 sur base d'un partenariat public-privé entre, notamment, la Wallonie, Microsoft et Proximus, devient le centre "Meet, Innovate, Create".

Depuis onze ans, l'entité aide les entreprises de Wallonie à se digitaliser. "Nous avons un retard à rattraper en Wallonie au niveau de la transformation numérique des entreprises, notre rôle est de faciliter, d'accélérer cette transformation", a expliqué Xavier Bastin, directeur du MIC à Mons. "Nous venons ainsi de lancer un nouveau programme qui s'adresse aux prestataires de services IT qui souhaitent développer leurs activités."

Les responsables du MIC ont rencontré et interviewé 21 responsables IT dans le but d'identifier leurs besoins pour générer plus de croissance dans leurs activités. "Les challenges identifiés auprès de ces responsables IT se situent au niveau, notamment, des ressources humaines, de la maturité numérique de leurs clients, du marketing. Notre nouveau programme de formation veut répondre à ces challenges. Il est basé sur plusieurs actions, comme donner aux responsables d'entreprises une vision du marché numérique, des niches de croissance dans lesquelles investir. Nous allons aussi créer un 'Expérience Center' à Mons, un lieu où on pourra découvrir la technologie en la vivant en tant que dimension qui s'intègre dans l'entreprise d'aujourd'hui pour lui donner plus de valeur."

Le nouveau programme du MIC, d'une durée de quatorze mois dès novembre 2020, concerne toutes les entreprises, prestataires de services IT en Wallonie.