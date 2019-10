Mons, Brabant wallon, Tournai, Mouscron, Bruxelles: plusieurs inondations en raison de fortes pluies

Plusieurs inondations de caves et de voiries ont été constatées mardi après-midi en Brabant wallon en raison de fortes pluies, a-t-on appris auprès de la zone de secours brabançonne.

Une quinzaine d'interventions ont occupé les pompiers, mardi dès 12h30, pour des routes et des caves d'habitations inondées. L'ensemble du territoire provincial a été touché, dont les entités de Braine-l'Alleud, Nivelles et Wavre. Les opérations de pompage ont duré deux heures.

A Mons, c'est le ring qui a été en partie inondé, et la circulation a été réduite dans les tunnels.

Wallonie picarde

Des pluies diluviennes sont tombées en Wallonie picarde. Les pompiers sont intervenus à une vingtaine de reprises. Les régions de Tournai et Mouscron n'ont que très peu été touchées, ont indiqué les services de secours.

De violentes averses de pluie sont tombées mardi en fin de matinée dans le Hainaut occidental. Ces pluies diluviennes ont commencé vers 10h30 et ont duré une bonne heure. Une pluie plus fine s'est poursuivie toute l'après-midi.

"Il n'y a pas eu d'intervention dans les villes de Mouscron et de Tournai. Nous sommes essentiellement intervenus dans les entités d'Antoing, Leuze, Ath, Lessines et Péruwelz pour des caves inondées, des routes sous eau ou des coulées de boue sur la voie publique. On a aussi eu un risque d'effondrement de bâtiment dû à un problème de stabilité, à la suite de la quantité d'eau qui était tombée", a précisé le dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde.

Bruxelles

Alors que la pluie et le vent agitent le pays, les pompiers de la capitale sont intervenus mardi pour 16 routes inondées à cause d'avaloirs bouchés, notamment dans le tunnel Stéphanie, a indiqué peu après 18h30 Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les autres interventions ont concerné divers objets représentant un danger pour les passants. Les pompiers ont également effectué deux vidanges de cave chez des particuliers.

Ces intempéries n'ont fait aucun blessé.