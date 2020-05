Mons-Borinage: votre masque en tissu est trop grand pour votre tête ? Ça s'arrange.

"On a reçu des masques de la ville de Quaregnon. Deux masques par famille: un M et un L. Et franchement, y a de quoi rigoler..." Une internaute teste la marchandise face caméra. Et ces masques sont trop grands selon elle: "On peut recouvrir toute sa tête si on veut... Merci la commune !". Comme elle a le sens du spectacle, son coup de gueule est plutôt divertissant. Mais la question est posée. Et sa vidéo a été largement partagée et commentée cette semaine sur facebook. Les avis vont dans tous les sens.

À la commune de Quaregnon, on a reçu très peu de critiques, garantit Pierre Page, conseiller en prévention. "Quelques personnes ont réclamé à propos du nombre de masques distribués. Chez nous, c'est deux unités par ménage. Lorsque les masques du fédéral arriveront, chaque habitant aura au moins un masque." Et concernant la taille ? "C'est sûr qu'ils sont parfois un peu trop grands. Mais à la rigueur, on peut toujours les adapter à la morphologie de chacun. On a distribué une fiche explicative pour cela".