Mons-Borinage: perquisitions fructueuses pour la section "Stups" de la Police Boraine

La semaine dernière la section "Stups" du Service d’Enquêtes et Recherches de la Police Boraine a mis à exécution six mandats de perquisition sur les communes de Boussu, Colfontaine, Quaregnon et Mons.

Des perquisitions qui n'ont pas été vaines puisque plus de 2000 euros et des stupéfiants ont été saisis, ainsi que deux véhicules, du matériel de conditionnement, des balances de précision, de nombreux GSM ainsi que des livres de compte.

Les suspects, deux hommes, ont été privés de liberté, auditionnés et présentés au juge d’instruction qui a leur a délivré à chacun un mandat d’arrêt. Les deux hommes ont été incarcérés.