Mons-Borinage : l’égout aérien le long de l’autoroute E19 va disparaître

Mauvaises odeurs à Quaregnon : les riverains sont à bout - JT 13h - 03/05/2018 Dans le Hainaut, à Quaregnon, ce n'est pas un chantier mais l'activité d'une station d'épuration qui gène les riverains. En cause : les nuisances olfactives dues au séchage de boues. Certains n'en peuvent plus des mauvaises odeurs. Et ils l'ont exprimé mercredi soir...