Mons-Borinage : c'est Olivier Evrard qui devrait occuper le poste de directeur de Télé-MB

Télé Mons-Borinage a un nouveau directeur. La procédure n'est pas encore totalement finalisée mais, selon nos informations, il s'agit d'Olivier Evrard.

Homme de télévision, journaliste et réalisateur, Olivier Evrard a notamment travaillé sur France 3 et à la RTBF où il a produit l’émission "Y’a pas pire animal" (Photo) et a lancé l'émission "On n'est pas des pigeons".

Depuis le départ de l’ancien directeur David Flament, cela faisait presque dix mois que la Télé locale de Mons-Borinage n'avait plus de capitaine.