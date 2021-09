Mons, bientôt un mastodonte estudiantin?

On la connaît pour son Beffroi, sa Grand-Place et sa Ducasse. Mais Mons, c'est aussi une ville universitaire qui s'assume et s'impose de plus en plus dans le paysage estudiantin.

Toutes écoles confondues, la cité du Doudou compte entre 35 000 et 40 000 étudiants. Soit près de 40% du nombre d'habitants.

Rien qu'à l'UMons, les chiffres explosent et dépassent désormais les 10 000 élèves : "Nous avons à nouveau battu notre record d'inscriptions, c'est notre plus grosse rentrée depuis la création en 2009" se réjouit Marc Labie, premier vice-recteur de l'UMons. En une dizaine d'années, le nombre d'étudiants a doublé.

A l'UCLouvain Fucam Mons, le nombre d'inscriptions augmente également : + 50% en cinq ans.

Le Hainaut? "Un véritable enjeu"

L'enjeu est de taille. "Il y a un vrai retard dans le Hainaut. Seuls 19% des étudiants de 18 ans choisissent l'université, alors que la moyenne de la Fédération Wallonie-Bruxelles est de 25%. L'écart est significatif et nous devons contribuer à combler cet écart" explique Alain Vas, vice-recteur de l'UCLouvain en Hainaut.