Mons : baisse de vols dans les maisons depuis le début du confinement

On pouvait s’y attendre, les vols dans les habitations sont en baisse depuis le début du confinement. C’est en tout cas ce que démontrent les chiffres obtenus auprès du service prévention vols de la Ville de Mons.

"Entre le premier et le 18 mars, nous avons eu 33 vols dans des habitations sur la zone Mons-Quévy. Après le 18 mars, il n’y a eu que 11 vols. Et quand on compare à la moyenne de l’an dernier, on est à moins de la moitié", explique Frédéric Limbourg, conseiller en prévention à la Ville de Mons.

Cela s’explique bien sûr par la présence des habitants en journée. La plupart des cambriolages s’effectuant habituellement en journée.

Par contre, dans la zone Mons-Quévy, on constate plus de cas de vols et vandalisme dans les écoles, des vols dans les magasins, dans les entreprises et sur les chantiers.