Mons: avec une équipe renouvelée, le nouveau bourgmestre, Nicolas Martin (PS) mise sur la jeunesse

Outre les fonctions de bourgmestre, Nicolas MARTIN (PS), 42 ans, assurera également les responsabilités dans les différents domaines que sont police, pompiers, personnel, prévention, logement, tourisme, développement économique, cellule accueil des investisseurs, bien être animal, coordination FEDER, mariages, PGV, lumeçon et enseignement supérieur.

Catherine HOUDART (PS), 49 ans, conserve ses compétences enseignement, jeunesse, bibliothèques, extrascolaire, et décroche en outre le poste de première échevine. Elle assurera également l'échevinat de la culture et des jumelages.

Nouvelle venue dans la majorité, la tête de liste ECOLO, Charlotte DE JAER, 37 ans endosse les compétences d'échevine en matière de propreté, mobilité et participation citoyenne.

Achile SAKAS (PS), 58 ans maintient les attributions qu'il détenait dans trois domaines: les fêtes, l'Etat civil et la population.

Dans les rangs des "petits jeunes", Maxime POURTOIS, 28 ans, assurera l'urbanisme, la régie foncière, la Régie Communale Autonome, et les dossiers concernant le parking et le stationnement ;

Déjà présente dans l'ancienne majorité, Mélanie OUALI, 43 ans, aura d'autres compétences, elle assurera les Finances, les Sports, les Fabriques d’église, les Assurances, Associations et Mouvements patriotiques.

Egalement présent dans de précédentes majorités, Marc DARVILLE (PS), 62 ans, change également de compétences et assumera désormais Travaux, Informatique, ALE et Nouvelles technologies.

La deuxième échevine ECOLO, Catherine MARNEFFE, 39 ans, prendra en charge Développement durable, Energie-climat, Marchés publics et Développement de la nature.

Deuxième de la nouvelle génération et benjamine du Collège, c'est Marie MEUNIER (PS), 26 ans, qui assurera la présidence du CPAS. En plus de ce poste elle sera également Déléguée à la petite enfance, aux Affaires sociales, à l’Agriculture et à l’Egalité homme/femme.

Quant à l'ancien président du CPAS, Marc BARVAIS (PS), 66 ans, il assurera la présidence du CHU-CHP. John JOOS (candidat d'ouverture sur la liste PS) celle de Toit & Moi, un poste particulièrement symbolique pour lui.

En ce qui concerne le Groupe PS, Joëlle KAPOMPOLE et John JOOS occuperont respectivement les postes de Présidente et de Vice-Président de Groupe PS.