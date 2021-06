Mons : avant d’évoluer dans le trafic, l’asbl Pro Vélo vous apprend à maîtriser un deux-roues

La crise sanitaire a provoqué des réactions inattendues sur la population et parmi celles-ci figure un retour vers le deux-roues. Mais, qu'il s'agisse d'une découverte ou d'une redécouverte, la circulation à vélo ne s’improvise pas. Pour garantir la sécurité de ces usagers faibles l’asbl "Pro Vélo" a lancé l’opération "Je me lance". L’occasion pour les cyclistes, enfants ou adultes, d’apprendre à se fondre dans le trafic en toute sécurité.

Sur la Place du Parc à Mons, le casque sur la tête, les mains sur le guidon, la jeune Chloé est l’une des participantes. Premier défi : apprendre à manier le vélo. Le moniteur demande d’abord à son élève d’apprivoiser son engin en effectuant diverses manœuvres debout à côté de son vélo : le pousser à gauche, à droite ou en effectuant des cercles. "C’est simplement pour que tu aies la sensation du vélo" explique le moniteur à Chloé "c’est pour maîtriser l’engin comme piéton avant de monter sur la selle et faire la draisienne. Petit à petit, on arrivera ainsi à trouver l’équilibre".

Prendre confiance

La formation va aider les cyclistes à prendre confiance. "Ce sont des personnes qui ne savent pas ou ne savent plus rouler à vélo", constate Simon, moniteur chez "Pro Vélo", "on ne les met donc pas tout de suite sur la voirie, on les fait d’abord évoluer sur un terrain ou un parc comme ici où ils se trouvent en sécurité et rassurés".

Et bingo, la recette semble fonctionner puisqu’après seulement quelques minutes de formation, Chloé roule déjà seule à la grande satisfaction de ses grands-parents "Comme ça c’est impeccable, elle est partie!".

Et ce mercredi se termine vraiment bien puisque tous les apprenants présents étaient capables de se déplacer en équilibre à l’issue de la formation du jour.

* Le site de l'asbl pour découvrir leurs activités: hainaut@provelo.org