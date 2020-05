Mons: arrestation de militants d'extrême gauche... et d'une maman, choquée

Selon la police et selon les manifestants, les faits diffèrent sur plusieurs points. Mais tous sont d'accord pour dire que mercredi soir, une arrestation a eu lieu dans le centre-ville de Mons. Des militants d'extrême gauche ont été interpellés puis emmenés au poste. Une décision logique selon la police de la Zone Mons-Quévy, à l'heure où de tels rassemblements sont interdits. Une action musclée disproportionnées selon les jeunes militants.

Basile Splingard, 20 ans, fait partie d'un groupe local de "Rupture et Renouveau", une organisation communiste. "Mercredi, à 18h, nous avons commencé notre action dans le piétonnier. Cela consistait à circuler en binômes, à proposer des masques gratuits aux passants et à afficher certains messages politiques. Nous étions six. Mais on n'a même pas eu le temps de commencer que la police est intervenue."

Calicots, tracts, pancartes et drapeaux

La police de la Zone Mons-Quévy parle d'un "rassemblement d’une dizaine de manifestants (…) en possession de calicots, de tracts, de pancartes et de drapeaux. En pleine période de confinement, ce rassemblement ne respectait manifestement pas les mesures de limitation des déplacements et de rassemblement prescrites par le Conseil National de Sécurité. L’action revendicative n’avait pas été sollicitée et n’avait pas été autorisée par les autorités administratives locales.