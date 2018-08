Mons: après 25 ans d'existence, le magasin "Baroc" va bientôt fermer ses portes

Installé dans la rue des Fripiers à Mons, le magasin "Baroc" propose des bijoux et accessoires de mode. Une vitrine dont le charme début 20 ème attirait depuis 25 ans le regard des passants. Oui mais voilà, le temps a passé et les habitudes de consommation ont évolué et petit à petit la situation financière du magasin ne permettait finalement plus à la gérante d’assumer les charges. D'ici le mois de novembre, à son grand regret, Liliane Sinigaglia mettra donc la clef sous le paillasson, comme elle l'explique dans le reportage ci-dessous.