Mons anticipe l'interdiction du gobelet jetable à usage unique programmée le 1er janvier 2021

Ce vendredi matin, Charlotte De Jaer (Ecolo), l’Echevine en charge de la Propreté, a reçu ses homologues et représentants d’autres villes wallonnes organisant sur leur territoire des événements festifs de grande affluence: Namur et ses Fêtes de Wallonie, Liège et son 15 août, Binche et La Louvière avec leurs Carnavals et Laetare.

Tous devront bientôt faire face à un enjeu de taille: la mise en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant sur l’interdiction de l’usage de certains ustensiles en plastique à usage unique dans les établissements ouverts au public. Un arrêté qui découle de la directive européenne du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

Dès le 1er janvier 2021 les récipients en plastique à usage unique pour le service de boissons seront interdits dans le cadre d’événements soumis à autorisation. Tous les événements sur l’espace public autorisés par les autorités communales sont donc concernés. Dans les prochains mois, les différentes communes vont devoir se positionner et inclure cette interdiction dans leurs règlements et ordonnances.

À Mons, les manifestations organisées par la Ville ont déjà banni le gobelet en plastique jetable. La ville a décidé d'étendre cette décision à l'ensemble des événements. En 2019, le Petit Doudou a constitué un test pour mesurer les implications logistiques de l’utilisation du gobelet réutilisable.

D’autres aspects liés à la propreté lors de grands événements ont été abordés, tels que l’offre en poubelles publiques, les WC, le tri des déchets par les commerces HORECA et ambulants, etc...