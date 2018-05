Mons: André Ceuterick quitte l'organisation du Festival du film d'Amour

Directeur du Festival International du Film d'Amour de Mons (FIFA) depuis son lancement en 1985, André Ceuterick a annoncé jeudi son départ de la structure d'organisation. Il se consacrera à ses activités de directeur du service cinéma de la province de Hainaut.

Dans un communiqué, le Framerisois indique que "les événements de ces derniers mois (lettre anonyme, calomnies, diffamations, délations, accusations fallacieuses de malversation financière, de mauvaise gestion, etc.) ont terni la réputation de l'événement".

Un homme blessé

Pour l'ex-directeur du FIFA, "la malveillance, la jalousie, la haine ont abîmé l'un des fleurons culturels et populaires" de la région montoise. "Je fus personnellement mis en cause et cela m'a beaucoup affecté", précise André Ceuterick. "Cette invraisemblable machination a aussi entraîné la suspension de certains subsides, a fragilisé la confiance de nos partenaires publics et privés."

La 33e édition du Festival, qui devait avoir lieu à la mi-février 2018, a été annulée."On admet aujourd'hui que rien n'était fondé et que mon intégrité est incontestable", poursuit André Ceuterick. "Mais le mal est fait, et la fracture est là, irréductible, qui ne me permet pas de poursuivre l'œuvre entreprise."

André Ceuterick continuera son travail en tant que directeur du service cinéma de la province de Hainaut.