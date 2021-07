Mons : Amiko, l’application pour partager ses balades canines

Trouver un nouveau parcours de balade avec son chien ce n’est pas toujours simple. Alors, pour ne pas faire le même tracé tous les jours, Valentin Taleb a eu l’idée de créer Amiko.

"Lors du confinement, j’ai croisé beaucoup de promeneurs accompagnés de leur chien, et j’ai eu l’idée de créer une application basée sur le principe de Strava ou Runkeeper".

Il suffit d’installer l’application sur son smartphone, d’activer la géolocalisation et la balade peut commencer. Grâce à cette application mobile, les marcheurs peuvent partager les balades avec leurs amis ainsi que des informations précises comme les kilomètres ou la durée. "Ce qui est chouette c’est qu’on peut savoir combien de temps on a mis pour parcourir telle ou telle distance", explique Melissa, utilisatrice, "du coup on sait adapter la balade aux besoins de son chien et voir sa progression de balade en balade".

Pour l’instant l’application permet juste de partager ses balades avec ses amis, mais son créateur, Valentin Taleb veut pousser son projet encore plus loin. "L’application permettra de rencontrer des gens qui promènent leurs chiens aux mêmes endroits ou aux alentours. De cette manière, ils pourront organiser des balades ensemble, et pourquoi pas faire de nouvelles rencontres".

Cet été, l’appli a mis en place un défi sportif pour défendre la cause animale. Du 1er au 31 août, Amiko invite tous les propriétaires de chien à marcher 50 kilomètres. Tous les dons récoltés seront ensuite reversés à l’ASBL l’Arche de Noé à Maisières.