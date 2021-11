Mons : activation du Plan Grand Froid 2021-2022

Les autorités communales montoises signalent avoir activé le Plan Grand Froid ce lundi 15 novembre. Il sera en place jusqu’au 15 mars 2022. Le Plan permettra de tripler l’accueil nocturne au sein de l’abri de nuit de Mons.

En raison de la situation sanitaire toujours préoccupante, les conditions resteront particulièrement strictes. Pour accueillir le public dans de bonnes conditions et dans le respect des règles sanitaires, six préfabriqués ont été installés à l’abri de nuit de Mons. L’Abri de nuit de la rue Henri Dunant pourra ainsi garantir la capacité d’accueil habituelle durant ce Plan Grand Froid : il pourra recevoir 36 personnes et quatre chiens. Le port du masque reste toujours obligatoire dans l'enceinte de l'Abri et le lavage des mains doit rester régulier.

La ville de Mons signale que des agents complémentaires, assistants sociaux, éducateurs et agents de nettoyage, seront présents pour renforcer les équipes. L’accueil sur site est prévu de 19h00 à 21h00. Une soupe chaude est prévue tous les soirs.

Une attention particulière sera portée aux personnes présentant un problème de santé. La température sera prise régulièrement et un suivi médical sera pratiqué avec Médecins du monde. Cette ONG effectuera également une permanence les mercredis matin dans les locaux de l’Escale, l’abri de jour situé n°31 chemin de la Procession.