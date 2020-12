Mons a également bénéficié ce jeudi du test logistique de la distribution des vaccins Pfizer

Un test logistique de la distribution des vaccins Pfizer, factices pour l'occasion, a été réalisé ce jeudi 17 décembre dans les trois Régions de Belgique et en Communauté germanophone. L'objectif était de tester le processus de stockage et de distribution au départ de Pfizer à Puurs jusque dans des maisons de repos, via des hubs régionaux. L'agence Belga a assisté à l'arrivée des vaccins à l'hôpital Ambroise Paré à Mons.

Les vaccins sont transportés dans une "Softbox" réfrigérée contenant environ 5.000 doses. "Le vaccin se conserve entre -60 et -80 degrés", a indiqué Valérie Polart, directrice de la pharmacie de l'hôpital Ambroise Paré à Mons. "Les vaccins sont ensuite placés dans un congélateur à -80 degrés. L'étape de décongélation s'effectue dans un frigo à une température entre 2 et 8 degrés. Ensuite, seulement, le vaccin peut être transporté vers les bénéficiaires. Toutes les étapes du processus ont été testées en Belgique jeudi pour s'assurer que tout fonctionne bien sur le plan logistique et que tout se passera bien à partir du 5 janvier quand pourra commencer la vaccination dans les maisons de repos."

Les vaccins ont donc été transportés jeudi depuis l'hôpital Ambroise Paré vers une maison de repos dans le cadre de ce "test à blanc". Ces vaccins, acheminés depuis Puurs, étaient fictifs. Les flacons contenant de l'eau ont été transportés vers des "hubs" dans trois Régions, à Malines, Bruxelles et Mons ainsi qu'à Eupen, en Communauté germanophone, puis emmenés vers des maisons de repos.