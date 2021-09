Mons : 30 millions d'euros pour le Plan Voirie Trottoirs Egouts

Le Collège Communal montois a présenté son Plan Voirie Trottoirs Egouts, un plan qui prévoit une série d’interventions sur des voiries particulièrement dégradées. Des recensements ont été réalisés sur le terrain par les équipes de la Ville pour identifier les endroits qui nécessitent une intervention pour la réfection des nids-de-poule, des trottoirs ou de l’égouttage. L’accent a également été mis sur des axes aux trafics importants desservant de nombreux points stratégiques du Grand Mons dont les services publics.

Selon la ville, le territoire couvert par son service des travaux représente 600 kilomètres de voiries, une distance à multiplier par deux en matière de trottoirs. Afin d’optimiser la nature de ses interventions, le Collège a décidé de mettre en place "Une véritable approche stratégique territoriale à long terme pour les voiries et les trottoirs". En pratique, la ville annonce que "Des axes de pénétration et de liaison très importants seront considérablement améliorés par des réfections majeures, entraînant un changement profond de la mobilité des nombreux usagers".

Un canon à tarmac

Pour faciliter la réfection et la rapidité de ses interventions pour combler les nids-de-poule, la ville annonce avoir fait l’acquisition d’un canon à tarmac projeté, un investissement de 450.000 euros. Côté personnel, pour mener sa politique d’aménagements, la ville indique également avoir augmenté les effectifs au sein du service voirie et dans les zones de proximité.

Dans le cadre du Plan Voirie, les routes ciblées seront réhabilitées grâce à des subsides PIC (Plans d’investissements communaux), FRIC (Fonds régional pour les investissements communaux et de la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) mais la ville puisera également dans ses fonds propres pour mener à bien ces travaux.

Une partie des études pour la mise en place de ce Plan Voirie-trottoirs-égouts seront externalisées, une approche privé-public destinée à gagner du temps.

La ville affiche sa volonté d’associer le citoyen dans ses démarches majeures "des rencontres citoyennes seront réalisées en amont afin de penser l’aménagement avec les citoyens, les habitants du quartier et/ou du village concerné".

Concrètement voici les dossiers qui sont à proposer pour l’obtention de subsides SPGE et FRIC : ils concernent la rue du Pont et la rue Brohée à Ghlin, la Rue de Saint-Denis à Obourg, l' Avenue Saint-Pierre à Mons, la rue Adonis Descamps à Havré, et enfin, sur l’axe Cuesmes-Flénu, la rue Commandant Lemaire, la rue de Flénu et la rue du Moulin d’en haut pour un total de près de douze millions d’euros.

Les investissements proposés en fonds propres :

MONS EGOUTTAGE VOIRIE ET TROTTOIRS TOTAL Rues Notre-Dame et Petite Boucherie 325.000 800.000 1.125.000 Rues Juifs – Soeurs Noires – Chartriers 290.000 1.050.000 1.340.000 Rue de Houdain 130.000 400.000 530.000 Rue du Parc 250.000 1.180.000 1.430.000 Avenue de Saint-Pierre 560.000 1.800.000 2.360.000 TOTAL 1.555.000 5.230.000 6.785.000

Les i nvestissements proposés à Mons et dans les villages :

EGOUTTAGE VOIRIE ET TROTTOIRS TOTAL Rue Léon Save 585.000 585.000 Chasse Cambier 60.000 60.000 Rue Neuve 370.000 370.000 Rue du Hautbois 145.000 145.000 Rue de Saint-Luc 55.000 55.000 Avenue Joseph Wauters 1.000.000 3.600.000 4.600.000 Avenue Saint-Pierre 560.000 1.800.000 2.360.000 Place de Ciply 60.000 60.000 Rue Hauzeur 425.000 425.000 Cité de l’Europe 380.000 380.000 Square Europe 200.000 200.000 Rue de l’Auflette 295.000 295.000 Rue Van Gogh 110.000 110.000 Rue des Chrysanthèmes 675.000 675.000 Axe Cuesmes – Flénu Rue C. Lemaire Rue de Flénu Rue du Moulin d’en haut 1.560.000 3.600.000 5.160.000 Avenue du Coq (entre Croisette et Europe) 400.000 400.000 Avenue du Coq (entre Croisette et N51) 90.000 90.000 Rue Croisette 720.000 720.000 Rue des Frères 120.000 120.000 Rue Lloyd George 195.000 195.000 Rue à Charettes 520.000 520.000 Rue du Comte Cornet 700.000 700.000 Avenue des Tulipes 255.000 255.000 Rue de Masnuy-Saint-Jean 450.000 450.000 Rue du Pont/Rue Brohée 340.000 600.000 940.000 Rue George Mabille 585.000 585.000 Rue Arthur Collier 490.000 490.000 Rue Portugal 370.000 370.000 Rue du Grand Coron 610.000 610.000 Rue Taille Coleau 15.000 15.000 Rue de Saint-Denis 330.000 640.000 970.000 Rue Adonis Descamps 900.000 1.600.000 2.500.000 Chaussée Roi Baudouin 1.100.000 1.100.000 Rue Béresse 415.000 415.000 Félix Maigret de Priches (partie pavée) 200.000 200.000

La somme totale de ces investissements s’élève à 30 millions d’euros. Chacun de ces dossiers nécessitera un long processus administratif (avant-projet, consultation populaire, permis, attribution du marché,…) avant la mise en chantier. La ville promet que d’autres voiries seront mises à l’étude d’ici la fin de la mandature.

Les chantiers en cours :

Square Saint-Germain à Mons (réaménagement du site)

Piscine de et à Cuesmes (réaménagement)

Rue du Mouligneau à Ghlin (égout, voirie, trottoirs)

Rue de France à Obourg (voirie, trottoirs)

Avenue des Bassins – chemin de l’Inquiétude à Mons (voirie, trottoirs)

Rue Vilaine à Mons et Hyon (piste cyclable)

Rue Paul Dufour à Saint-Symphorien (amélioration de l’égouttage)

Rampe Sainte Waudru à Mons (égout, voirie, trottoirs)

Place des Congrès à Mons - début en août 2021 (réaménagement)

Waux-Hall à Mons (curage des étangs)

Rue des Quatre Bonniers à Nimy (trottoirs)

Place des Congrès à Mons (réaménagement)

Les dossiers en cours de procédure :

Rues de l’Athénée – Fétis et 5 visages à Mons (plain-pied et égouttage)

Place Lépold à Mons (voirie)

Jardin des Expositions à Mons (aménagement d’un parc)

Passerelle pour cyclistes et piétons à Mons (gare)

Place Nervienne à Mons (voirie, parking, espaces verts)

Rue des Gades à Mons

Rue de Bertaimont à Mons (trottoirs et voirie)

Rues du 11 Novembre et des Echelles (voirie)

Cours de l’école de la rue du Rossignol à Mons (réaménagement intégral)

Rue de la Houssière à Mons (Egout, voirie, trottoirs)

Tour du Val des Ecoliers à Mons (rénovation de la tour et du square)

Square Roosevelt à Mons (réaménagement)

Rue des Brasseurs à Mons (trottoirs)

Avenues des Guerites et du Pont Rouge à Mons (trottoirs)

Rue des Dominicains à Mons (trottoirs)

Rue des 3 hurées à Jemappes ( trottoirs)

Rue des Croix à Jemappes (trottoirs)

Rue des Frères à Jemappes (trottoirs)

Voie de Wasmes à Cuesmes (voirie et trottoirs)

Avenue de la Grande Barre à Cuesmes (trottoirs et aménagements cyclables)

Rue Maurice Flament à Hyon (voirie)

Rue Albert 1er à Hyon (trottoirs)

AEDEC de et à Hyon – Infrastructure sportive et CALVA

Rue Camille Toussaint à Havré (égouttage, voirie, trottoirs)

Rue Emile Jambe à Havré (trottoirs)

Rue Jacquemotte à Ghlin (égouttage, voirie, trottoirs)

Rue de Jurbise à Ghlin (égouttage, voirie, trottoirs)

Rue de l’Aulnoye à Ghlin ( égouttage, voirie, trottoirs)

Chaussée Brunehaut à Mesvin (égouttage, voirie, trottoirs)

Rue Félix Maigret de Priches à Saint-Symphorien (voirie)

Rue de la Halle à Mons

Les dossiers à venir dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville en Wallonie (PIVW) :