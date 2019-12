Mons: 30 000 euros de loyer mensuel, dans le piétonnier

L'annonce en a surpris plus d'un. Surface commerciale à louer, pour...30 000 euros par mois! Les bâtiments concernés ont fait l'objet d'une grosse rénovation, mais risquent bien de rester vides. Un exemple parmi d'autres de la spéculation à l'œuvre dans les grandes artères commerciales.

Les bâtiments concernés se trouvent à l'angle de la rue de la Chaussée et de la rue des Fripiers. Ils abritaient autrefois le magasin MEXX. Ils avaient fait l'objet d'un "deal" entre la ville de Mons et le promoteur City Mall. City Mall voulait investir aux Grands Prés, et agrandir le centre commercial. "Ok, mais vous rénovez en centre-ville" avaient répondu, en substance, les autorités montoises. Ce qui fut fait, bien des années plus tard. Le bâtiment s'était même effondré en octobre 2017.

Incroyable mais vrai

Aujourd'hui, c'est une surface d'environ 900 mètres carré qui est proposée à la location. Le loyer a de quoi surprendre. À tel point que les promeneurs que nous rencontrons dans le piétonnier refusent de nous croire. "Quoi? Pas possible! Ce loyer, par mois? Mais qui va savoir louer ça? Et après faire du chiffre encore, pour gagner sa vie?"

Que dit la ville? Tout d'abord qu'elle n'a pas voix au chapitre, en matière de fixation des loyers. "La loi est la loi. Les communes n’ont jamais eu le pouvoir ou la vocation de gérer les prix du marché. La Ville n'est pas une agence immobilière et n'a malheureusement rien à dire sur les tarifs pratiqués, sinon les loyers seraient bien plus bas". Les autorités soulignent que le loyer réclamé est nettement supérieur au prix du marché (entre 200 et 250€/m²/an), mais que le "véritable loyer" serait inférieur à celui annoncé publiquement.

Volontairement surévalué

À l'Association du Management en Centre ville, Jean-Luc Calonger suit depuis longtemps ces questions de loyer et de spéculation immobilière. Le cas de "l'ancien Mexx" ne l'étonne pas, "car nous voyons ce phénomène dans quasiment tous les centres-villes!". Comment l'expliquer? "On est dans une logique de valorisation de bâtiment. Plus le loyer est élevé, plus le bâtiment prend de la valeur. C’est l’élément essentiel pour calculer la valeur d’achat/vente d’un bâtiment. C’est de calculer le revenu locatif annuel du bâtiment".

Qui procède de la sorte, et fait grimper les prix des surfaces, dans les piétonniers? "Les principaux acteurs sont des sociétés immobilières réglementées, qui ont des portefeuilles de 500, 600, 700 millions d’euros de bâtiments commerciaux. Vous avez des sociétés d'assurance, des fonds de pension. Le centre commercial des Grands prés est d'ailleurs propriété d’un fonds de pension allemand. Ces gens-là ont beaucoup d’argent à placer, le loyer de leurs biens immobiliers doit rapporter un certain pourcentage".

...Le financier détruit l’économie réelle, je pense qu’on peut le dire.

Si personne n'occupe les cellules commerciales, ce n'est en fait...pas grave, explique le président de l'AMCV. "Pour nous qui essayons de dynamiser les centres-villes, de créer de la viabilité économique, de la vie…ce type de procédé qui permet à des propriétaires de farder des bâtiments vides sans que ça n’affecte leur valeur de patrimoine ça nous met en difficulté. Nous avons dans plusieurs villes des locataires qui pourraient être intéressé par une implantation mais qui n’y vont pas parce que c’est réellement trop cher par rapport au potentiel de la zone. Mais les propriétaires ne voient pas l’intérêt de diminuer leur loyer, car s’ils diminuent leur loyer, ils diminuent la valeur de leur patrimoine. La valeur de perte sera beaucoup plus importante que le loyer perdu. Les logiques financières vont à l’encontre du bon sens de terrain. Le financier détruit l’économie réelle, je pense qu’on peut le dire."