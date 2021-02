Mons: 100 affiches choc pour réfléchir sur le monde

Des slogans qui font mouche, des images qui dérangent. Voilà ce que propose la Triennale internationale de l'affiche politique. Elle prend ses quartiers au Mons Memorial Museum, jusque fin décembre. 250 artistes, du monde entier, ont envoyé leurs contributions. "Triennale de l'affiche politique…" Pas très engageant, comme intitulé. Reconnaissons-le : c'est un peu à reculons que nous avons franchi la porte du "MMM". La Triennale occupe une partie du rez-de-chaussée. "Les tous premiers mètres de l'expo sont très importants", prévient Corentin Rousman, le conservateur. "Vous voyez de grandes photos de manifestations, l'une dans les années 70. L'autre tout récemment, suite à l'affaire George Floyd. On voit d'ailleurs que les gens portent des masques". C'est pour donner le ton. Rappeler que LE lieu de l'affiche politique, c'est la manifestation. "C'est aussi pour cela que nous avons placé les affiches sur des piquets de bois". Des grandes, des toutes petites, des affiches où la couleur explose, d'autres en noir et blanc…"Il y a de tout en effet! Des photos, des dessins à la main, du travail de graphiste sur ordinateur, des collages…" Les amateurs d'art devraient y trouver leur compte. Ceux qui apprécient le "politiquement incorrect" aussi. Les noms d'oiseau, les expressions "à la Kevin DeBruyne" ont droit de cité dans cette expo. Les artistes avaient carte blanche, quant au thème qu'ils souhaitaient aborder. "Celui-ci nous parle du droit au logement. Ici il est question de justice sociale". Un peu plus loin, c'est le mouvement MeToo qui a inspiré le concepteur de l'affiche. "L'environnement, les questions de réchauffement climatique ont été une grande source d'inspiration évidemment. Voyez cette affiche sur le problème de la surpêche. Ou là-bas cet ours polaire qui semble disparaître dans l'affiche. Un beau travail de graphisme". Ou ce Mister Pingui qui fond à la manière d'un frisco dégoulinant. Marrant, mais dramatique.

Corentin Rousman, le conservateur de cette triennale de l'affiche politique - © C.L. Dans cette famille, une affiche représentant d'appétissantes sucettes fait réagir. Elles sont tellement jolies, pleines de couleurs ces sucettes…"Mais il y a un serpent, à la place d'une des sucettes" fait remarquer Antoine. Cette affiche évoque les dangers du web, l'attrait qu'il suscite chez les plus jeunes, mais les risques aussi à s'y frotter de trop près. "Ca nous montre que parfois des choses qui paraissent jolies, chouettes, sont en fait dangereuses". Son papa s'est arrêté devant une très grande photo. "Je vois des chaussures, sur une plage. Je pense que ce sont des chaussures de migrants. Et que ces personnes sont décédées. Elles avaient des chaussures comme nous. Mais elles ont disparu. Ca me parle…Je trouve qu'il faudrait visiter cette expo avec des enfants. Des écoles devraient venir. Pour que ça fasse réfléchir sur des thèmes d'actualité". "Cette affiche-là a remporté le concours de la Triennale", nous montre Corentin. "C'est une affiche représentant le drapeau européen. Mais les étoiles ont été remplacées par des mains, de corps qui se noient. C'est une œuvre d'un artiste chinois". Frappant de constater combien d'artistes chinois évoquent des thèmes d'actualité européens, ou occidentaux. "Mais pas ce qui se passe dans leur pays", confirme Corentin Rousman. La palme de la liberté de parole revient aux Latino-Américains. "Comme dans cette œuvre, où l'artiste mexicain dénonce très clairement un massacre, commis dans une petite ville du Chiapas".

"European refugee crisis" a remporté le concours de la triennale - © C.L. Cette affiche sur la biodiversité est un des coups de cœur de la rédaction - © C.L. Et vous, vous comprenez comment cette affiche? - © C.L. En fait, il y a un seul thème dont on ne parle pas, dans cette expo: le coronavirus. "Ces affiches ont effectivement été réalisées avant la pandémie", explique notre guide, "donc pas de virus, pas de masques". Qui s'en plaindra? Enfin, si, comme nous, vous n'avez pas toujours tout saisi en regardant une affiche, voilà de quoi abandonner vos complexes. "Nous non plus nous n'avons pas toujours compris!", reconnaît Corentin Rousman en riant. Il nous emmène voir une dernière œuvre. "On la doit à un Japonais". Quelques mots font référence à la paix, la beauté. Sur l'affiche...un...monstre? "Ou peut-être un masque traditionnel, qui serait brisé? Un miroir?" Pour le conservateur du MMM, c'est peut-être une allusion aux traditions, qu'il faut préserver. Mais rien de sûr. Et au final, est-ce grave de ne pas toujours tout comprendre? "Absolument pas! C'est ça, la triennale! C'est se questionner, débattre, pourquoi pas en famille? sur ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Peut-être les enfants vont-ils voir des choses que vous n'avez pas perçue? ". L'exposition est à voir au MMM jusqu'au 19 décembre. Il est fortement conseillé de réserver.