Mons: 10 mandats d'arrêts décernés suite à une série de perquisitions dans le quartier de la gare

Ce mercredi 24 avril, le Service d’Enquête et de Recherche de la Zone de Police Mons/Quévy a mené onze perquisitions dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants. Selon la Police de Mons-Quévy, ce trafic était orchestré par des personnes en séjour illégal, il concernait Mons-Centre et principalement le quartier de la gare.

Différents services de la Zone de Police Mons/Quévy ont réalisé ces perquisitions avec l’appui des unités spéciales de la zone boraine, La Louvière et Mons. Ces perquisitions ont été menées avec le concours des enquêteurs des zones de Police des Hauts-Pays, La Louvière, Binche, Les Trieux, Haute Senne ainsi que de la Police Fédérale et de la Police Judiciaire Fédérale de Mons.

Un peu de tout

De la cocaïne, de l’héroïne, de la marijuana et du haschich ont été découverts. Lors de ces mêmes perquisitions, 37 GSM, 4 balances de précision et 2340 euros ont également été saisis. Elles ont aussi permis de mettre la main sur des armes prohibées, des munitions et des faux documents d’identité étrangers.

Onze personnes ont été privées de liberté et dix mandats d’arrêt ont été décernés par Mme la Juge d’Instruction Paméla Lonfils.