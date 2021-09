Monocultures d’épicéas favorisant le ruissellement : "leur suppression est une vraie solution pour faire face aux inondations futures"

L’exploitation forestière a-t-elle un impact sur l’importance des inondations ? Pour le fond mondial pour la nature, réponse est oui. WWF cible particulièrement la plantation intensive et la monoculture d’épicéas présente dans nos forêts. "On aimerait voir des forêts diversifiées avec du chêne, du bouleau, du sorbier" s’exclame Corentin Rousseau, biologiste chez WWF.

"Ces forêts offrent de nombreux services écosystémiques à la société. Elles peuvent stocker plus de carbone, limiter le ruissellement et donc l’impact potentiel des inondations. Elles sont aussi plus accueillantes pour les citoyens qui viennent s’y promener."