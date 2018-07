Mondial: des commerçants et un curé endiablés devant l'écran géant de Ciney

Un écran géant sur la place Monseu, devant la Collégiale de Ciney. Un prêtre fan des Diables Rouges, habillé en training, coiffé d'une casquette noir-jaune-rouge, auteur de chansons et de clips dédiés à l'équipe nationale belge de football. Des commerçants qui mouillent leur maillot pour organiser des soirées festives devant l'écran géant lors des matchs des Diables et lors des grandes rencontres du Mondial 2018. Quelque 1.500 personnes à chaque rassemblement festif. Voilà pour le décor insolite du centre-ville de Ciney, pendant la période du Mondial, en province de Namur.

Un curé endiablé

L'abbé Philippe Renard est une institution à Ciney. Humour, accessibilité et gentillesse sont quelques-uns des traits de sa personnalité le plus souvent cités par les habitants. Mais l'homme se distingue aussi par sa passion pour le football et la musique. Une passion qu'il exprime spontanément. Presque une religion. "Il y a 4 ans, j'ai publié sur youtube mon premier clip vidéo dédié aux Diables Rouges. C'est un titre d'encouragement intitulé Fonce Belgique! J'ai signé un nouveau clip pour ce mondial-ci. Car pour moi la Coupe du Monde, c'est l'occasion de rassembler les gens, quelles que soient leurs origines, leur langue, leur culture. Devant cet écran géant, nous sommes tous ensemble pour faire la fête et soutenir l'équipe belge".

Des commerçants organisateurs

La préparation logistique et la gestion financière de ces rassemblements de 1.500 personnes devant l'écran géant installé place Monseu sont le fruit d'une association de commerçants du quartier. "L'écran de 15m², la sono, les deux bars, l'espace restauration, le chapiteau, les 120 barrières de protection; mais aussi les contacts avec la police, les services de secours, la Rtbf (droits de retransmission) et les autorités, la recherche de partenaires et de sponsors,... nous avons tout géré", explique Fabrice Marion, une des chevilles ouvrières du groupement de commerçants. "Nous avons mis sur pied une sprl. Car c'est une grosse organisation. Nous espérons faire du bénéfice. Si le bilan, après la grande finale, est positif, nous répartirons les gains entre nous. Au prorata des efforts fournis. Ce sera une juste rétribution".