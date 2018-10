Momignies : le bourgmestre qui ne voulait plus devenir bourgmestre

Le bourgmestre sortant Albert Depret et sa liste MR-PS receuille la majorité des voix avec 49%. Particularité, Albert Depret n'était pas tête de liste. Il occupait la dernière place et ne voulait plus prendre la tête de la commune. "Sauf si l'électeur me le demande", nous disait-il avant le scrutin. Résultat, c'est bien Albert Depret qui obtient le plus de voix de préférence avec 937 voix. Le bourgmestre sortant pourrait donc rempiler pour un mandat de plus. Sa liste MR-PS, avec à sa tête Eddy Bayard, obtient 48,73% et 9 sièges au conseil communal. Pour les autres résultats, la liste "IC" recueille 33,43% des voix et 6 sièges. Une liste ouverte, citoyenne, avec en tête de liste Jean-Marc Poullain et ses 2 colistiers conseillers communaux sortants. Jean-Marc Monin et sa liste à tendance écologiste "AC" pour "Alternative Citoyenne" obtient 15,09% des voix et 2 sièges. Quant à la liste NATION, elle décroche 2,75% des voix.