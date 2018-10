Momignies : la liste MR-PS arrive première

La liste MR-PS, avec à sa tête Eddy Bayard, obtient 48,73% des voix et 9 sièges au conseil communal. La liste "IC" recueille 33,43% des voix et 6 sièges. Une liste ouverte, citoyenne, avec en tête de liste Jean-Marc Poullain et ses 2 colistiers conseillers communaux sortants. Jean-Marc Monin et sa liste à tendance écologiste "AC" pour "Alternative Citoyenne" obtient 15,09% des voix et 2 sièges. Quant à la liste NATION, elle décroche 2,75% des voix.