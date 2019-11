Sept associations actives dans le quartier vont faire vivre le site pendant trois ans. Un site qui sera aménagé par le bureau d’architecture 1010 Architecture & Urbanism, lauréat du concours. Six containers vont être placés et reliés par une toiture transparente. Des espaces verts vont également être aménagés. Les travaux sont prévus pour le début 2020. Le coût total est estimé à 325.000 euros

MolenWest : une nouvelle occupation temporaire à côté de la gare de l’Ouest à Molenbeek - © sau-msi.brussels - 1010 Architecture & Urbanism

La Région, la Société d’aménagement urbain (une de ses agences) et la commune de Molenbeek ont collaboré pour permettre la concrétisation de ce projet. " Ce quartier connaît, malheureusement, un des taux de chômage des jeunes les plus élevés de la Région. Nous avions besoin d’activités collectives et la mise en place de ce projet est extrêmement positive ", souligne Catherine Moureaux, la bourgmestre de Molenbeek.