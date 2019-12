Molenbeek : un réseau de commerce illégal de feux d'artifice démantelé

Nouvel An : les feux d'artifice interdits - JT 13h - 27/12/2018 Certains pensaient profiter peut-être de leurs économies pour acheter quelques feux d'artifice en prévision de la Saint-Sylvestre. Sauf que les accidents sont nombreux. De plus en plus de communes, à Bruxelles comme en Wallonie, ont donc décidé tout simplement de les interdire.