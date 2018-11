Molenbeek: six socialistes et quatre libéraux composent la nouvelle équipe

Trois jours après sa prestation de serment, la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), a rendu publique la composition du futur collège molenbeekois, jeudi. La bourgmestre Catherine Moureaux gérera entre autres l'Enseignement, le Développement Territorial, la Prévention, les Seniors, les Cultes et Laïcité. La Première échevine sera Françoise Schepmans, en charge de la Culture Francophone; de l'Etat Civil, du Tourisme et des Relations internationales. Abdellah Achaoui (PS) héritera de la Mobilité, des Espaces verts et Plantations, de l'Energie, de l' Environnement, et du Développement Durable; Amet Gjanaj (PS) sera aux commandes de l'Economie et de l'Emploi, des Classes moyennes, de l'Urbanisme et du Contentieux. Le quatrième échevin Jef Van Damme (sp.a) sera chargé des Travaux publics, des Propriétés Communales et de l'Enseignement néerlandophone. Le Logement, la Démographie et les Crèches seront aux mains d'Olivier Mahy (MR). L'Action Sociale, le Santé, le Personnel, l'Egalité des chances, échoiront à Houria Ouberri (PS). Khadija Zamouri (Open Vld) gérera la Cohésion Sociale, la Jeunesse, la Culture et les crèches néerlandophones, ainsi que la Propreté. Jamel Azaoum (PS -Sports; Participation citoyenne) et Georges Van Leeckwyck(MR- Budget et Finances; Economat et Informatique) complètent l'équipe qui sera présentée en conseil communal le 5 décembre prochain.