Molenbeek-Saint-Jean : une personne intoxiquée au monoxyde de carbone

Intoxication au monoxyde de carbone - La Grande Forme - 18/11/2021 Le monoxyde de carbone - CO2 - est un gaz toxique mortel qui ne se voit pas et ne sent rien. Il s'échappe lors de toute combustion et se diffuse rapidement dans l'environnement. L'intoxication au CO2 est souvent due au mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage associé à une aération insuffisante. Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".