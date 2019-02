Molenbeek-Saint-Jean: les frais de garderie à midi supprimés à partir du 1er mars

C'était une des principales promesses de campagne du PS de Molenbeek. Aujourd'hui à la tête de la commune, la bourgmestre socialiste Catherine Moureaux a donc décidé de passer à l'action: les frais de garderie dans les écoles fondamentales (maternelles et primaires) seront supprimés à partir de ce 1er mars. Pas les frais de toutes les garderies. Dans un premier temps, il s'agit du temps de midi.

La mesure qui a consisté à appliquer des frais de garderie, décidée par l'ancienne majorité MR-cdH-Ecolo avait mécontenté un très grand nombre de parents. Argument avancé par le pouvoir en place entre 2012 et 2018: les difficultés financières de la commune et l'impossibilité de pouvoir supporter la charge. Aujourd'hui, la commune fait marche arrière. 5500 enfants sont concernés dans l'enseignement communal francophone et 1300 dans l'enseignement communal néerlandophone. Coût supporté par les parents pour la garderie du midi: 5 euros par mois et par enfant.

"Nous considérons que les parents n'ont pas beaucoup le choix concernant la garderie du midi", explique la bourgmestre Catherine Moureaux à la RTBF. "Demander d'effectuer un choix sur base financière, cela oblige certaines familles à priver les mamans ou les papas de travail ou de formation car il leur faut aller rechercher leur(s) enfant(s) à midi. Cela les lie de manière esclavagiste à l'école. Nous voulons que tout le monde puisse être sécurisé à l'école tout en bénéficiant d'un bon encadrement, sans stress.

5 euros, cela peut paraître peu mais...

Selon la bourgmestre, la garderie du midi payante a eu beaucoup d'effets négatifs. "D'abord pour l'enfant qui, lorsqu'il rentre à midi, n'est plus avec ses copains. Une distance peut donc se créer. Ensuite, il y a la question financière. 5 euros, cela peut paraître peu. Mais qu'on a peu de revenus et plusieurs enfants inscrits en garderie, cela peut vite faire beaucoup. Enfin, comme je l'ai dit, cela oblige les structures familiales à choisir entre la maman ou le papa qui doit chercher un travail ou une formation et la maman ou la papa qui doit aller rechercher les enfants à midi. Pour toutes ces raisons, revenir à la gratuité du temps de midi était une priorité pour nous."

Coût: 286.000 euros par an

Financièrement, la commune a décidé de revoir ses budgets. Le retour à la gratuité de la garderie du midi représentera un manque à gagner de 286.000 euros par an pour les finances locales. "Mais moi, je préfère voir la chose autrement: c'est un soutien de 286.000 euros octroyés aux familles molenbeekoises avec enfants."

Les garderies du matin et de l'après-midi restent payantes. Budgétairement, Molenbeek n'a pas les moyens d'un retour à la gratuité. "Nous allons avoir d'autres priorités en terme d'enseignement. Mais demain, si nos possibilités financières le permettent, c'est un choix qui est possible. Concrètement, nous sommes en train de boucler le budget triennal. Ce n'est pas encore une priorité, aujourd'hui. Mais cela est possible au cours de la deuxième partie de la législature."

Cette gratuité s'applique aux écoles gérées par la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Mais l'enseignement du libre peut demander un avantage social à charge de la commune. "Ce que nous pratiquons est autorisé et légal. Libre à l'enseignement libre d’éventuellement solliciter une forme de compensation. Il n'est pas certain qu'il le demande. Pas certain que cela soit intéressant pour lui. Il faut savoir que l'organisation des garderies ne se fait pas de la même manière entre le libre et le communal."

Pour rappel, le MR de l'ancienne bourgmestre Françoise Schepmans (MR) n'a pas été rejeté dans l'opposition. Il participe à la majorité actuelle avec le PS.