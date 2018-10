Molenbeek-Saint-Jean: la majorité sortante en difficulté

La grande majorité des bureaux ont été dépouillés à Molenbeek et la tendance se confirme : le PS de Catherine Moureaux conforte sa première place et gagnerait même un siège (17). A la deuxième place, la liste de la Bourgmestre Françoise Schepmans se tasse un peu (-3%) et décrocherait deux sièges de moins qu'en 2012 (13). Le PTB enregistrerait une forte progression de 9% (7 sièges à la place d'un seul), il deviendrait 3ème parti. Ecolo (4ème) baisserait légèrement. Le CDH (5ème), nettement plus: il perdrait la moitié de ses sièges (3 à la place de 6). On notera que la liste Islam perd son unique élu. Et surtout que la majorité actuelle ne peut être reconduite.