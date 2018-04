Molenbeek-Saint-Jean: le conseiller communal Hassan Rahali quitte le SP.A

Ce mercredi soir, lors du conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean, l'élu Hassan Rahali a annoncé son départ du SP.A. Il désire désormais siéger comme indépendant. Le mandataire justifie son départ: "Je ne partage pas du tout la politique menée par cette section."

Depuis plusieurs jours, le SP.A de Jef Van Damme négocie avec le PS de Catherine Moureaux la mise en place d'une liste commune. Fin de semaine dernière, les discussions, pourtant bien avancées, capotaient. "Une question de temps", selon nos sources qui indiquent que les tractations ne sont pas définitivement rompues. Le départ de Hassan Rahali est-il lié à ces discussions? A ce stade, ce dernier ne souhaite pas en dire plus. Des sources évoquent une tension avec son chef de file Jef Van Damme et un départ pour le PS. Ce que dément l'intéressé. "Je suis un Bruxellois néerlandophone", insiste-t-il. "Pour le moment, je suis libre de faire valoir mon engagement sincère pour les citoyens."

Hassan Rahali, ancien réalisateur d'émissions de télévision, proche du vice-président SP.A du Parlement bruxellois Fouad Ahidar, a été élu en 2012 avec 558 voix.

Hassan Rahali a fait parler de lui en septembre dernier après qu'il ait été radié du registre de la population. Une enquête de la zone de police avait conclu à une fausse domiciliation à Molenbeek. L'élu avait introduit un recours lui permettant de continuer à siéger.

En 2013, une enquête des services communaux avait conclu à une insalubrité de son immeuble destiné à la location. Une enquête contestée par l'intéressé.

Ce mercredi, lors du conseil communal, deux mandataires ont également présenté leur démission: Youssef Lakhloufi (ex-cdH et ex-GIC), en partance pour la commune de Forest et Roland Vandenhove (CDH), actuel président du CPAS. Ils sont remplacés par Jean-Yves Kitantou et Fatima El Harim.