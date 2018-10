Molenbeek: le PS de Catherine Moureaux en tête, la liste de Françoise Schepmans en difficulté

Après un peu plus d'un tiers des bureaux dépouillés à Molenbeek, la tendance se confirme: le PS de Catherine Moureaux conforte sa première place (32,5%), et améliore son score de 2012 (liste emmenée alors par Philippe Moureaux) + 3%. A la deuxième place, la liste de la Bourgmestre Françoise Schepmans se tasse de plus de 5%, et atteint à peine 22%.

Le PTB monterait sur la troisième marche du podium la troisième place avec 14% des voix (c'est une progression de près de 10 %). Ecolo (4ème) baisse légèrement. Le cdH (5ème), nettement plus. Selon ces premiers résultats, la liste Islam s'effacerait (de 4,12 à 1,72): le parti pourrait perdre son unique élu. A noter que si cette tendance se confirmait dans les résultats définitifs, la majorité sortante n'obtiendrait plus un score suffisant pour être reconduite telle quelle.

Interviewée par BX1, Catherine Moureaux (PS) reste prudente. Elle espère pouvoir former une "majorité progressiste (...) Pour moi, il n'y a aucune exclusive sur le PTB. C'est tout à fait possible de travailler avec eux, à condition qu'eux le souhaitent."