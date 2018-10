Molenbeek-Saint-Jean: en tête, Catherine Moureaux (PS) souhaite négocier avec le PTB

Les résultats définitifs sont connus à Molenbeek: le PS de Catherine Moureaux conforte sa première place et gagne un siège (17). A la deuxième place, la liste de la Bourgmestre Françoise Schepmans se tasse un peu (-3%) et perd deux sièges (13). Le PTB enregistre une progression spectaculaire de 9% (7 sièges à la place d'un seul), il devient le 3ème parti de la commune. Ecolo (4ème) baisse un peu (3 sièges, il en avait 4 avec Groen, en 2012). Le CDH (5ème), nettement plus: il perd la moitié de ses sièges (3 à la place de 6).

Catherine Moureaux souhaite négocier avec le PTB

Interviewée par BX1, Catherine Moureaux (PS) se dit "très contente" et affirme vouloir une "majorité sociale." Avec le PTB? "C'est tout à fait possible de travailler avec eux, à condition qu'eux le souhaitent", avait-elle déjà déclaré plus tôt dans la soirée.

Les résultats connus, c'est toujours le flou. "Apparemment, ce soir ils ne sont pas prêts. On leur a proposé. J'espère qu'ils se mettront demain autour de la table". Elle confirme par ailleurs que des négociations avec la bourgmestre sortante Françoise Schepmans (MR) ne sont pour l'instant "pas à l'ordre du jour".

On notera que la liste Islam perd son unique élu.