Molenbeek: nouveau p.-v. contre le policier qui postait des images racistes sur Facebook

La zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Jette, Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe) a décidé d'introduire une plainte contre un de ses policiers, auprès du Parquet de Bruxelles. La plainte porte sur la publication d'images hostiles aux musulmans sur le réseau social Facebook.

En septembre 2017, cet inspecteur avait déjà fait l'objet d'une première enquête, à la suite de publications similaires et la réception d'une plainte. Sur l'un des posts, on pouvait voir une publicité détournée pour Decathlon illustrant des douilles de balles et la mention "Special migration". Mais après instruction, le Parquet de Bruxelles avait pris la décision de classer ce dossier sans suite. La zone de police avait toutefois décidé d'ouvrir sa propre enquête interne.

Une enquête interne

A la suite de la médiatisation de l'affaire par le magazine Knack, d'autres posts tout aussi polémiques ont été rapportés dans la presse. "Ce qui a conduit la zone à dresser un nouveau procès-verbal, transmis au parquet", indique à la RTBF Johan Berckmans, porte-parole de la zone Ouest. "Ces nouveaux éléments ont également été versés au dossier instruit par le service de contrôle interne."

Ces nouvelles publications du policier ciblent ouvertement les migrants et les musulmans dans un langage hostile. D'autres publications visent directement les homosexuels ou la présence de femmes en politique, comme a pu le constater la RTBF sur des captures d'écran.

A l'époque, le porte-parole de la zone avait rappelé que "ce genre de comportements ou de propos sont désapprouvés et condamnés, et la zone de police prend les mesures nécessaires quand de tels cas se présentent." Pour la bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans (MR), "en aucun cas nous ne pouvons tolérer qu'un policier tienne des propos racistes ou discriminatoires".

Le policier porte plainte contre X pour piratage

A l'heure actuelle, l'inspecteur n'a toujours pas été suspendu. Il a été transféré au service circulation. Son chef de corps devrait décider prochainement de la suite à donner à son dossier.

Concernant ses posts, le policier a déclaré à sa hiérarchie que son compte Facebook avait été piraté et qu'il a introduit une plainte contre X. Entre-temps, le compte Facebook a été fermé.