Molenbeek: Mohamed El Bachiri, l'époux d'une victime du 22 mars, se présente aux élections

Après Walter Benjamin, Mohamed El Bachiri. Le premier, victime directe des attentats du 22 mars à Zaventem est candidat MR à Uccle pour les communales d'octobre. Le second, époux de Loubna Lafquiri, victime de l'attentat de la station Maelbeek se présente aussi aux communales sur la Liste de la bourgmestre MR Françoise Schepmans à Molenbeek-Saint-Jean.

Mohamed El Bachiri, auteur du livre "Le djihad de l'amour", l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce vendredi: "Après mûres et profondes réflexions, j’ai décidé de m’investir en tant qu’indépendant sur la liste de la Bourgmestre, dans ma précieuse commune dans l’espoir de pouvoir être utile à Molenbeek."

Il contextualise: "Cela fait plus de deux ans et demi que je vis une épreuve sans nom. Dans cette odyssée, à la quête de l’harmonie et la paix avec moi-même et avec les autres, j’ai rencontré des personnes formidables, inspirantes et bienveillantes de toutes les cultures, de toutes les confessions, au-delà de tous les horizons, qui m’ont apportés amour, soutien et espérance. A côté de cela, il y a aussi le silence, l’amertume et le désarroi face à une triste réalité qui n’offre plus de perspective concrète d’un avenir qui se fait de plus en plus incertain. A travers mon livre traduit en plusieurs langues, j’ai essayé de diffuser un message de paix, d’amour et de tolérance, depuis Molenbeek, et qui a rencontré une résonance, au-delà de toute espérance."

Voulant aller plus loin dans son combat, il ajoute: "C’était un choix difficile mais après avoir longuement réfléchi, j’ai désormais comme objectif d’être au service des citoyens, des citoyennes au nom de l’humanité qui nous relie toutes et tous."

A une bonne place

Contactée par la RTBF, Françoise Schepmans confirme l'information. "Mohamed El Bachiri sera candidat à une bonne place" sans préciser laquelle. "Nous nous connaissons depuis un petit temps maintenant. Je lui ai fait savoir que j'appréciais sa personnalité, son message positif, qui touche les jeunes d'une commune comme Molenbeek qui a vécu ce qu'elle a vécu. Il a réfléchi à ma proposition de le voir sur la liste, il a réfléchi et il a accepté."

Loubna Lafquiri était originaire de Molenbeek. Après sa disparition, la commune lui a rendu hommage en nommant une place à son nom, dans le quartier Beekkant et en dévoilant une stèle à sa mémoire.

Une salle de sports porte également son nom dans l'école où cette prof d'éducation physique enseignait avant sa tragique disparition.