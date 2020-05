Molenbeek : Luc Ysebaert sera le nouveau chef de la zone de police Bruxelles Ouest

La zone de police de Bruxelles-Ouest, qui comprend les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Ganshoren, Koekelberg, Jette et Berchem-Sainte-Agathe, a un nouveau chef de corps. Il s’agit de Luc Ysebaert, désigné ce mardi soir par le conseil de police. Fini l’intérim du commissaire Johan Berckmans, assuré depuis le 1er octobre et le départ de Jacques Gorteman à l’ERIP, l’Ecole régionale de police. Luc Ysebaert, 58 ans, dirigera un corps de plus de 800 policiers.

Ecarté par Yvan Mayeur en 2014

Luc Ysebaert a une longue carrière au sein de la police notamment locale. A Bruxelles-Ixelles, il deviendra directeur général opérationnel, soit le numéro 2 de la zone. Mais en 2014, après plus de 30 ans de service, c’est le clash avec le bourgmestre de la Ville de l’époque, Yvan Mayeur (ex-PS). Celui-ci vient de prendre ses fonctions et veut dépoussiérer sa police. Il exprime clairement ses réticences et Luc Ysebaert n’a pas sa confiance. La cible est mutée à Laeken, loin du commissariat central.

Dans La Capitale, ce dernier évoque des problèmes relationnels. "J’aime la police et j’y reste ! Je retourne sur le terrain avec des problèmes de première ligne alors que j’étais dans la stratégie. Certains diront que c’était le prix à payer pour ne pas faire la potiche. Mais je vais assumer ce rôle avec plaisir", dit-il.