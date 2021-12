Molenbeek : le stationnement contrôlé jusqu’à 21 h sur tout le territoire

A Molenbeek, le contrôle du stationnement sera étendu jusqu’à 21h, sur l’ensemble du territoire communal. C’est un aspect important du nouveau plan de stationnement de la commune, adopté la récemment par le collège et qui doit être mise en place en 2022. Outre le lancement du nouveau plan de stationnement, deux autres projets ont été lancés, précisent les autorités : une zone à mobilité apaisée dans le centre de commune et un "Plan Local de Mobilité ".

Actuellement, deux horaires coexistent en termes de contrôle du stationnement. C’est le quartier Maritime qui a essuyé les plâtres, depuis deux ans, avec un contrôle du stationnement jusqu’à 21 heures.

Une plus grande rotation des véhicules en stationnement

"Ce dispositif a eu un impact positif sur la forte pression en stationnement que rencontraient les riverains du quartier", explique Abdallah Achaoui (PS), échevin de la Mobilité. "Notre nouveau plan va étendre le contrôle de stationnement jusqu’à 21 heures sur toute la commune. Cette prolongation permettra d’avoir une plus grande rotation des véhicules en stationnement et offrira donc une quantité plus importante de places disponibles pour les riverains de nos quartiers." Objectif : réduire la forte pression en termes de possibilité de stationnement pour les riverains.

Dès janvier 2022, le service mobilité de la commune, en bonne attente avec Parking. brussels, l’agence régionale de stationnement, "se mettra au travail pour la mise en place technique et logistique de cette réforme importante".

L’implémentation de ce nouveau plan se fera courant du second trimestre 2022.

"Concrètement, nous allons supprimer les zones non réglementées et les zones bleues pour créer une zone verte généralisée sur tout le territoire. Cela permettra d’uniformiser notre dispositif de stationnement. Cela sera bénéfique pour les riverains des rues qui verront un contrôle du stationnement là où il n’existait pas avant. Cela permettra, ainsi, de lutter contre les voitures ventouses qui pouvaient rester stationner au même emplacement pendant des jours. Par ailleurs, les zones rouges autour des noyaux commerciaux seront, elles, maintenues", conclut la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) dans un communiqué.