Molenbeek: le PTB se retire des négociations, le PS de Catherine Moureaux déçu

"Après avoir analysé la situation, le bureau de la section du PTB Molenbeek a décidé de se retirer des discussions en vue de la formation d’une majorité PS-PTB-Ecolo à Molenbeek" annonce le PTB par voie de communiqué. La décision du retrait du PTB des négociations s’est faite en présence de Catherine Moureaux ce jeudi, lors d'une réunion en vue de composer une majorité.

"Aucune réponse sérieuse n’a été apportée aux interrogations du PTB lors des discussions. Au contraire, la réponse de Catherine Moureaux face au retrait d’Ecolo montre qu’il n’y a pas de remise en question fondamentale, ni d’autocritique sérieuse".

Dirk De Block, chef de file du PTB à Molenbeek : "Beaucoup de nos électeurs et sympathisants nous ont interpellés, insistant sur le fait qu’ils ne voulaient pas d’un retour au clientélisme du passé. C’est pourquoi nous avions plusieurs propositions pour garantir l’éthique politique et la transparence. Parmi celles-ci, un bureau indépendant d’éthique politique et de transparence qui permet de combattre le clientélisme et les conflits d’intérêts. Nous avions aussi mis sur la table la diminution des salaires des bourgmestres et échevins, ou encore la publicité de tous les mandats privés et publics des élus, ainsi que leur patrimoine, comme cela se fait en Suède".

Selon le parti, "la pression était mise dès le début pour aller vite, ce qui n’a pas mis un climat de négociations sain. Ensuite, l’agenda était organisé de telle manière que seuls deux points de la note présentée par le PTB aient été discutés à la réunion du lundi 22 octobre". "Lorsque nous avons proposé de baisser le salaire du bourgmestre et échevins, je me suis fait traiter de populiste, la confiance n'est pas là", conclut Dirk De Block.

De son côté Catherine Moureaux se dit étonnée d'un tel claquement de porte: "Le PTB a quitté la table des négociations de manière extrêmement brutale, inattendue pour moi. Autant à la première rencontre, cela ne s'était pas bien passé, autant à la seconde j'avais eu l'impression qu'ils avaient envie de venir. Ce revirement, je pense qu'il est lié à des considérations stratégiques, à un agenda qui n'a rien à voir avec Molenbeek. Je le regrette parce que pour Molenbeek, c'était la volonté émise par les citoyens" s'est expliqué Catherine Moureaux lors d'une conférence de presse ce jeudi après-midi. Catherine Moureaux a précisé qu'elle irait voir tour à tour les chefs de file des autres formations politiques de l'échiquier politique molenbeekois.

Contacté par la RTBF, Françoise Schepmans, la bourgmestre MR sortante de Molenbeek-Saint-Jean "n'est pas opposée à une prise de contact avec Catherine Moureaux". Pour le moment les deux parti PS et MR n'ont pas encore entamé les discussions, le PS voulant préférer une alliance des gauches (PTB, PS, Ecolo).

Ecolo avait déjà fermé la porte mardi soir

Mardi soir, les écologistes ont annoncé également leur retrait des discussions. Cette décision "déséquilibre grandement une éventuelle coalition PS-PTB-Ecolo, qui avait les faveurs du PTB", souligne ce dernier. "Ce type de coalition permettait des équilibres qu'un duo ne permet pas. Le rapport de forces serait trop défavorable pour le PTB: le PS aurait eu une majorité absolue au collège et aurait pu passer ses points en force".