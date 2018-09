Molenbeek: le candidat PS suspecté d'être un marchand de sommeil sera entendu par le parti

A Molenbeek, un candidat sur la liste PS-Sp.a Nasir Khan Liaqat est suspecté d'être un marchand de sommeil, écrit La Capitale ce lundi. Depuis 2010, le candidat à la 38e place aurait reçu quatre arrêtés d'inhabilité pour son immeuble situé à rue du Jardinier Molenbeek, selon le journal.

La tête de liste PS Catherine Moureaux assure à la RTBF qu'elle ignorait l'affaire: "J'ai appris qu'il y avait probablement un problème avec ce candidat dans le journal ce matin. Je ne vais pas condamner cette personne sur base d'un article".

"Je compte le convoquer et lui demander la situation exacte", précise Catherine Moureaux, "ensuite, on verra s'il y a lieu de saisir la commission de vigilance du parti. Et le cas échéant, lui demander de faire un pas de côté." Néanmoins, ajoute-t-elle, "s'il est inculpé, il devra bien évidemment faire un pas de côté".