Molenbeek : l'oeuvre en hommage aux victimes du 22 mars est-elle devenue une poubelle ?

Des mégots de cigarettes, des emballages, des papiers, des mouchoirs… "La Flamme de l’espoir", du sculpteur marocain Moustapha Zoufri, est devenue une véritable poubelle, a pu constater la RTBF. Inaugurée en novembre 2016 sur la place communale de Molenbeek-Saint-Jean , l’oeuvre d’art dédiée aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris et du 22 mars à Bruxelles n’a plus du tout l’allure qu’elle avait au moment de son installation. Les autorités locales y prêtent-elles encore attention? En tout cas, trois bacs foncés destinés à recueillir des détritus ont été installés devant la sculpture. Depuis quand ? Au moins depuis ce week-end.

Laisser cette sculpture dans cet état me fait mal

Moustapha Zoufri, l’artiste marocain, est au courant de la situation dans laquelle sa sculpture, qui s’illumine le soir venu, se trouve aujourd’hui. "On m’a plusieurs fois rapporté ces faits de malpropreté", nous explique-t-il. "Laisser cette sculpture dans cet état me fait mal. Cela me dérange surtout par rapport à l’événement pour laquelle elle a été dédiée. Ce n’est pas rien." La flamme symbolise, dit l’artiste, "la lumière et s’oppose à l’obscurantisme de la barbarie".

Le jeudi est jour de marché hebdomadaire sur la place. Le dimanche, les ambulants sont à Comte de Flandre. Des incivilités sont donc possibles. Reste qu’on "ne peut pas dire : on n’a pas vu. Pour les déchets qui sont dedans, il suffirait d’un aspirateur pour les ramasser. Ou d’une pince." Autre solution, selon lui, un déplacement. "A la base, la stèle devait être installée à Comte de Flandre, devant le nouveau bâtiment communal", dédié au service Population. Y serait-elle moins souillée ? Difficile à dire, vu le nombre de passages.