Molenbeek: Hicham Chakir, conseiller communal, claque la porte du MR et rejoint le PS

Coup de tonnerre politique à Molenbeek-Saint-Jean! Le conseiller communal MR Hicham Chakir, 45 ans, a décidé de claquer la porte des Réformateurs. Il rejoint le PS et figurera à la 32e place sur la liste emmenée par Catherine Moureaux.

Son départ est motivée par plusieurs raisons. Entre lui et la formation de la bourgmestre Françoise Schepmans, le divorce est consommé. "Je suis entré au MR, avant le PRL, il y a 18 ans. J'y suis entré par l'intermédiaire de Françoise Schepmans. J'avais une sympathie pour elle, en tant que personnalité. Mais au fil des années, j'ai appris à connaître le MR et surtout la gestion communale", explique à la RTBF celui qui siège sur les bancs libéraux depuis 2006.

Trop de taxes!

Après les élections communales de 2012, les premiers désaccords apparaissent. La nouvelle majorité MR-cdH-Ecolo annonce vouloir faire table rase des années Moureaux et du PS. Différentes politiques sont menées, plusieurs mesures impopulaires sont prises. "On a menti à nos électeurs", ajoute Hicham Chakir. "A aucun moment dans le programme, il était annoncé que nous allions augmenter les taxes." Car après quelques mois, la nouvelle majorité est contrainte de revoir sa politique budgétaire. "Auparavant, il y avait la gratuité des frais de garderie. Aujourd'hui, c'est payant. La première carte riverain était gratuite, désormais elle est payante. Le précompte immobilier a augmenté. La majorité explique que les caisses sont vides et qu'il faut augmenter les recettes. Mais je ne peux accepter que cela se fasse sur le dos des Molenbeekois." Ce désaccord, Hicham Chakir explique l'avoir entendu à de nombreuses reprises sur le terrain. "Je ne peux plus assumer cette politique et cette façon de fonctionner", insiste-t-il.

La drogue à Ribaucourt, les sans-papiers...

Le désormais ex-élu MR pointe d'autres désaccords. La lutte contre le trafic de drogue dans le quartier Ribaucourt par exemple. "La majorité a mis en place un couvre-feu. Mais le problème s'est déplacé avant de revenir dans le quartier lorsque la mesure a été levée. Pour moi, lutter contre le fléau de la drogue ne passe pas que par des mesures répressives, quand elles fonctionnent. C'est un problème de fond qu'on ne veut pas régler." Hicham Chakir rappelle aussi l'épisode de l'évacuation des sans-papiers d'un immeuble du boulevard Léopold II en 2016. "Les règles doivent être respectées en matière d'asile. Mais la manière dont ce dossier a été géré par la commune était inhumaine. Raison pour laquelle je me suis désolidarisé publiquement de la politique de la majorité lors d'un vote au conseil communal." Comprenez: le malaise en interne est profond et ne date pas d'aujourd'hui. L'hiver dernier, Hicham Chakir avait déjà présenté sa démission. Démission refusée après un entretien avec Françoise Schepmans.

Bourgmestre à la place de la bourgmestre?

Enfin, il y a la place occupée par Mustafa Er, officiellement porte-parole de la bourgmestre et du collège. Entre Hicham Chakir et cet homme de l'ombre très influent, le courant ne passe visiblement plus. Hicham Chakir va même jusqu'à affirmer que le vrai bourgmestre de Molenbeek, "c'est Mustafa Er". "Il participe à toutes les réunions du MR, à la commune, il prend des décisions à la place de la bourgmestre. La population n'a pas voté pour lui mais pour Françoise Schepmans. Une fois encore, on ment à la population!"

Pour toutes ces raisons, Hicham Chakir claque donc la porte du MR et rejoint le PS. "Je me retrouve davantage dans les valeurs socialistes, dans le social, dans l'humanisme de ce parti... Et puis, il y a une conseillère communale au PS, Houria Ouberri, que je connais de très longue date et que je considère comme ma grande soeur. Elle m'a apporté écoute et soutien dans les moments compliqués. C'est la preuve aussi que je suis quelqu'un qui privilégie les rapports humains."

Pour Catherine Moureaux, le transfert d'Hicham Chakir n'a rien d'une démarche opportuniste. "Si c'était le cas, Hicham Chakir n'aurait pas eu la 32e place mais une position plus visible. Ici, il est question d'une personne qui exprime un réel malaise et qui veut rester fidèle à ses convictions profondes."

Au conseil communal, à l'occasion des trois dernières séances avant les élections d'octobre, Hicham Chakir devrait siéger sur les bancs du PS.

La réponse de Françoise Schepmans

Pour la bourgmestre, on ne semble pas accuser le coup. Au contraire. "ll est étonnant de constater que M. Chakir rejoint le PS deux semaines après que je lui ai signifié qu'il ne figurerait pas sur la liste MR aux communales", rétorque Françoise Schepmans. "Pourquoi je ne voulais pas le voir sur notre liste? Parce qu'il ne s'investissait pas, parce qu'il était trop absent, parce que c'est un homme instable sans projet politique ni ligne citoyenne, parce qu'il n'est jamais intervenu au conseil communal..." Pour la bourgmestre, celui qui fût son ancien chauffeur "a beaucoup reçu" du MR "alors qu'en 2012, il ne devient pas conseiller communal sur ses propres voix."

Pour la future tête de liste MR, "Hicham Chakir ne fait que reprendre les arguments soufflés par le PS. Sur tous les dossiers, il est aussi étonnant de voir qu'il ne s'en préoccupe que maintenant". Quant à l'influence de Mustafa Er, Françoise Schepmans préfère "ne pas répondre tellement c'est nul".