Molenbeek: des résidences d'artistes pour soutenir la création après le coronavirus

Le programme de résidences Reopening Boxes mettra à la disposition de six à huit artistes résidant en Belgique des espaces de création au pôle culturel La Vallée à Molenbeek-Saint-Jean, en août et septembre, pour des périodes de deux semaines à deux mois, a annoncé mardi la fondation Open Earth Foundation (OEF), à l'initiative du projet.

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 15 juillet. Elles seront départagées par un jury pluridisciplinaire.

"Les artistes souffrent", estime Angel Carro, directeur de l'OEF. "Certains n'ont plus de revenus et n'arrivent plus à payer les loyers pour disposer d'un espace créatif. On a donc voulu apporter ici notre petite contribution, en redonnant à des artistes des espaces pour travailler".

L'OEF encourage les échanges culturels entre les pays et la mobilité des artistes. Étant donné les restrictions actuelles de voyages, elle se propose de soutenir des artistes belges en leur permettant de renforcer leurs compétences professionnelles et leur visibilité en 2020, puis de se produire à l'étranger en 2021, notamment en Espagne avec la collaboration de la fondation Gabarron. Une exposition de leurs travaux réalisés pendant les résidences sera organisée en octobre à La Vallée.

En contrepartie, les artistes seront appelés à reverser un pourcentage de leurs ventes à la fondation pour l'organisation de futurs programmes et à offrir de leur temps pour ouvrir à l'art des enfants et des jeunes qui ont un accès restreint à la culture.

L'OEF est une fondation belge, créée en 2017, qui vise à promouvoir la solidarité et le développement durable au travers de la culture et de l'éducation.