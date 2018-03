Molenbeek: DéFi veut des caméras dans les bureaux de vote pour empêcher la fraude

A Molenbeek-Saint-Jean, les représentants de DéFI (ex-FDF, opposition) veulent éviter les couacs liés au déroulement des élections. Pour le prochain scrutin communal, Michaël Vossaert, conseiller communal DéFI et Rachid Bensalah, président DéFI Jeunes à Molenbeek demandent l'installation de caméras dans les bureaux de vote qui seront ouverts le 14 octobre 2018.

Recours en 2000, votes annulés en 2012

Molenbeek a connu des journées électorales et des après-scrutins particulièrement mouvementés. Deux exemples... En 2000, lors des communales, des plaintes sont déposées. Dans un bureau, il y a un écart de plus de 400 voix entre les électeurs recensés et le nombre de cartes magnétiques validées. Le collège juridictionnel de Bruxelles, autorité de recours, invalide l'élection. Philippe Moureaux (PS) qui brigue un nouveau mandat de bourgmestre saisit le Conseil d'Etat. En mai 2001, la décision tombe: le Conseil d'Etat casse l'avis du Collège juridictionnel. Philippe Moureaux (PS) peut rester bourgmestre.

En 2012, des recours sont déposés auprès du Collège juridictionnel après que la police soit intervenue dans deux bureaux. Une assesseur a donné les explications sur la manière de voter en arabe à une femme qui ne parlait ni le français, ni le néerlandais, les deux seules langues autorisées. Un témoin de parti a déclaré qu'il comprenait l'arabe et qu'elle incitait l'électrice à voter pour le bourgmestre sortant Philippe Moureaux (PS). Au final, des votes seront annulés.

Transparence

C'est pour éviter des litiges que DéFI vient avec cette proposition inédite. "Malheureusement, Molenbeek a déjà connu des problèmes dans des bureaux de vote, en 2000 et en 2012, suite à des suspicions de fraude. DéFI veut éviter cela pour que la procédure de vote se passe dans les règles", avance Michaël Vossaert. "Une vidéo-surveillance permet la transparence sur le déroulement de la participation des citoyens mais aussi lors du dépouillement. Il faut faire vivre cette démocratie sans qu'il y ait le moindre doute, la moindre confusion qui pourrait être dommageable pour le citoyen et la démocratie en général."